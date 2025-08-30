Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 9

Aunque en el mundo vuelven a surgir “corrientes de pensamiento de Guerra Fría”, México y China deben mantenerse como promotores del multilateralismo y evitar la confrontación entre naciones, pues sólo de esa forma puede aspirarse a un futuro compartido, afirmó el embajador del país asiático en México, Chen Daojiang.

Al inaugurar ayer en el Museo Nacional de las Intervenciones una exposición fotográfica sobre el 80 aniversario del triunfo de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, el diplomático resaltó la importancia del mantenimiento de la paz en un entorno mundial donde aparecen nuevas tensiones.

“China y México debemos asumir juntos la misión de defender la justicia y oponernos con firmeza a cualquier intento de embellecer las agresiones o distorsionar la historia”, afirmó Chen.

Las dos naciones, subrayó, “debemos salvaguardar el orden multilateral, preservar los propósitos de la carta de Naciones Unidas, rechazar las acciones unilaterales y la confrontación entre bloques”.