Sábado 30 de agosto de 2025, p. 9

El impacto económico global por la violencia alcanzó dos mil 455 dólares por persona (unos 45 mil 600 pesos mexicanos), es decir experimentó un aumento de 3.8 por ciento respecto al 2024, de acuerdo con el Global Peace Index 2025, expuso Miguel López Leyva, coordinador de Humanidades de la Universidad Naional Autónoma de México (UNAM).

Además, la repercusión económica de la violencia ha aumentado anualmente durante 11 de los últimos 16 años, expusó López Leyva durante la inauguración del 31 Seminario de Economía Mexicana 2025. Consecuencias económicas del crimen y la violencia en México, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Económicas.

Precisó que por sexto año consecutivo se reporta una disminución de los promedios de paz en los países del mundo, así como una tendencia de 17 años de deterioro en la estabilidad.

El índice estima además que las muertes por conflictos internos en los últimos 17 años crecieron 438 por ciento. Mencionó que en los dos países con mayores costos en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), la violencia representa un porcentaje mayor a 40 por ciento, pero en los 10 más afectados, el impacto económico rondó el 27.8 por ciento.

Dichos datos contrastan con los 10 menos perjudicados, en los que el costo de la violencia con respecto al PIB es 2.5 por ciento.