Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 8

En sus primeras tres semanas de actividades, la red de Abogadas de las Mujeres brindó un poco más de 4 mil servicios y brindó apoyo legal a 984 personas, señaló Citlalli Hernández Mora.

La titular de la Secretaría de las Mujeres agregó que todas las atenciones que brindan las litigantes se registran en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Esta red brinda orientación jurídica a mujeres y niñas víctimas de violencias por razones de género y colaboran con las autoridades de procuración de justicia para garantizar el respeto de su derecho al acceso a la justicia y prevenir violencia feminicida.

Hernández Mora dijo a La Jornada que este servicio es especialmente para mujeres que no cuentan con recursos para contratar litigantes, y así tengan acceso a una “defensa digna, efectiva, correcta, sin simulación, sin corrupción, y que no se sientan solas ni se queden en el camino cuando tienen un litigio”.

El 25 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró las actividades de esta red conformada por 853 abogadas, la cual se irá fortaleciendo y sumando a más litigantes, y al concluir 2025, la expectativa es que haya unas mil.

Acotó que la creación de este “ejército de defensoras para acompañar a las mujeres” es también un mensaje al Poder Judicial y a los violentadores: que sepan que ellas van a estar acompañadas por el gobierno de México”.