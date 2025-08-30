▲ La morenista Laura Itzel Castillo fue elegida con 101 votos para encabezar la mesa directiva del Senado. Foto Germán Canseco

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 7

Laura Itzel Castillo Juárez asumió ayer la presidencia del Senado para el segundo año de la legislatura, que comienza el próximo 1º de septiembre, luego de ser elegida con 101 votos y entre muestras de júbilo de sus compañeros de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

En su primera intervención desde la tribuna, luego de rendir protesta, convocó a todas las fuerzas políticas a hacer del Senado un espacio de debate real y de altura, sin odios ni racismo, clasismo, machismo y tampoco violencia.

Política, activista y parlamentaria, Castillo Juárez recalcó que su compromiso con la izquierda y el movimiento de la Cuarta Transformación “es absoluto”, pero más allá de las trincheras ideológicas, conducirá esa cámara de forma plural e institucional.

Agradeció a “las mujeres y hombres libres de ayer y de hoy, quienes en el presente, con fe inquebrantable, creyeron en un proyecto de nación forjado con las manos del pueblo”. Un proyecto, dijo, “que encontró en Andrés Manuel López Obrador un liderazgo transformador y que ha sido confirmado con la misma fuerza de la voluntad popular con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República”.

La frase motivó aplausos rotundos en las dos terceras partes de los escaños que ocupan Morena, PT y PVEM. De hecho, desde que Castillo Juárez emitió su voto, mostraron su entusiasmo y corearon “presidenta, presidenta”.

La sesión de instalación de la cámara fue iniciada por el aún presidente, Gerardo Fernández Noroña, quien agradeció a todas las fuerzas políticas, más allá de las diferencias, el respaldo recibido durante su gestión de un año.