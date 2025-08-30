Sábado 30 de agosto de 2025, p. 7
Laura Itzel Castillo Juárez asumió ayer la presidencia del Senado para el segundo año de la legislatura, que comienza el próximo 1º de septiembre, luego de ser elegida con 101 votos y entre muestras de júbilo de sus compañeros de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).
En su primera intervención desde la tribuna, luego de rendir protesta, convocó a todas las fuerzas políticas a hacer del Senado un espacio de debate real y de altura, sin odios ni racismo, clasismo, machismo y tampoco violencia.
Política, activista y parlamentaria, Castillo Juárez recalcó que su compromiso con la izquierda y el movimiento de la Cuarta Transformación “es absoluto”, pero más allá de las trincheras ideológicas, conducirá esa cámara de forma plural e institucional.
Agradeció a “las mujeres y hombres libres de ayer y de hoy, quienes en el presente, con fe inquebrantable, creyeron en un proyecto de nación forjado con las manos del pueblo”. Un proyecto, dijo, “que encontró en Andrés Manuel López Obrador un liderazgo transformador y que ha sido confirmado con la misma fuerza de la voluntad popular con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República”.
La frase motivó aplausos rotundos en las dos terceras partes de los escaños que ocupan Morena, PT y PVEM. De hecho, desde que Castillo Juárez emitió su voto, mostraron su entusiasmo y corearon “presidenta, presidenta”.
La sesión de instalación de la cámara fue iniciada por el aún presidente, Gerardo Fernández Noroña, quien agradeció a todas las fuerzas políticas, más allá de las diferencias, el respaldo recibido durante su gestión de un año.
Condujo el proceso de votación por cédulas y luego de que cada uno de los 106 legisladores presentes depositaron en la urna colocada en el pleno la papeleta respectiva, se hizo el conteo y se dio a conocer que la planilla encabezada por Castillo Juárez obtuvo 101 votos. Fernández Noroña bajó del presídium para que la nueva mesa directiva rindiera protesta e iniciara los trabajos.
La directiva del Senado está integrada mayoritariamente por mujeres y por sólo dos varones. La morenista Verónica Camino Farjat, la panista Imelda Margarita San Miguel Sánchez y Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, ocupan las tres vicepresidencias.
Las senadoras guindas Mariela Gutiérrez Escalante y Martina Kantún serán secretarias de la mesa directiva.
A los partidos Acción Nacional (PAN), PVEM, Revolucionario Institucional (PRI), PT y Movimiento Ciudadano (MC) les corresponderá también una secretaría, ya que se decidió crear cuatro más a fin de que todas las fuerzas políticas estuvieran representadas.
MC decidió colocar en ese cargo al senador Néstor Camarillo, que recientemente salió del PRI y se incorporó a la bancada naranja. Para su toma de protesta usó una corbata de ese color.
La presidenta del Senado citó a la reunión de Congreso general el 1º de septiembre en la Cámara de Diputados a las 17 horas, y a la sesión solemne en el Senado ese mismo día a las 19:30 horas.