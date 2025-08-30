Fernando Camacho Servín

La dirigencia nacional de Morena consideró que no es necesario promover el desafuero del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, por haber agredido al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues con su comportamiento ese personaje está destruyendo a su partido.

Desde Chihuahua, el partido guinda estimó que aunque la decisión de retirarle o no el fuero constitucional a Moreno le corresponde a la Cámara de Diputados, con sus actitudes, “ellos mismos (los priístas) se ponen en evidencia y quien los castiga es el pueblo, nomás de verlos. No se requiere ni un juicio de desafuero”.

Para la dirigencia morenista, la agresión de Moreno a Fernández Noroña, ocurrida el miércoles pasado en el Senado, “muestra de cuerpo entero quiénes son los del Prian, y es que tampoco sorprende. Siempre han sido autoritarios, violentos, corruptos. Pero la gente se cansa de esa podredumbre de política”.

Al comentar sobre encuestas que le darían ventaja a los guindas para la renovación de la Cámara de Diputados en 2027, el partido político estimó que lo anterior “tiene que ver con que se sigue poniendo en evidencia lo que significan esos opositores. Se dedican, en las mesas de debate, en las redes sociales, a denostar a la Presidenta con puras mentiras y la gente lo ve y lo entiende así”.

De igual manera, Morena celebró de manera sarcástica la permanencia de Alito en la dirigencia nacional del partido tricolor, por el rechazo que éste genera en los electores, y subrayó que el propio Moreno y la senadora panista Lilly Téllez “buscan la victimización” cuando se plantea la posibilidad de desaforarlos por sus acciones.