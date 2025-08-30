Alonso Urrutia y Alma Muñoz

La solicitud de protección que solicitó Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la Secretaría de Gobernación deberá valorarse en función de un riesgo real que haya en ese caso, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se hace un análisis de riesgo en donde participan distintas instituciones, el gabinete de seguridad. Se determina el riesgo y si se requiere realmente apoyo o no. A partir de este análisis se seguirá el canal de cualquier persona que lo solicite”.

Por otro lado, la Presidenta se refirió nuevamente a la secuela del incidente registrado en la Comisión Permanente entre Moreno y el senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

Ratificó su visión de que se trató de una agresión “porril” por parte del priísta y expresó su extrañeza por la campaña que existe, según dijo, contra el morenista en redes sociales y entre los comentócratas.

“Han querido hacer contra Gerardo, mediático, y en redes lleno de bots, así, pero… Ayer me estaban enseñando, creo, que 90 por ciento de la tendencia ahí que suben en la red X son bots. ¿Quién los paga? ¿Para qué los paga? ¿Qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia? Todos los comentócratas ahí justificando la agresión, que yo caractericé ayer como “porril”, porque es tal cual; porque, además, se ve que suben a la tribuna”.