Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal, Morelos

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 6

Unos 20 comuneros de San Juan Tlacotenco, Tepoztlán, protestaron afuera de la casa del senador Gerardo Fernández Noroña para denunciar que en ese pueblo mágico la mayoría de su tierra es comunal, por lo que no se puede vender como propiedad privada y “menos mediante créditos bancarios”, como el morenista declaró.