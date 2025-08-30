Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 6

En sesión extraordinaria, la Comisión Permanente condenó los hechos violentos protagonizados por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y otros legisladores priístas en la sesión del miércoles de ese órgano del Congreso, les exigió conducirse de forma institucional y solicitó a las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados dar seguimiento a las denuncias penales ya presentadas en contra de los autores de la agresión.

El pronunciamiento fue aprobado por la mayoría de Morena y aliados del PT y PVEM, entre protestas de los priístas. Esta vez no hubo golpes ni patadas, pero sí debate de dos horas con acusaciones y descalificaciones de ambos bandos, guerra de videos y la postura recurrente de Alito Moreno y los coordinadores priístas en el Senado y la Cámara de Diputados, Manuel Añorve y Rubén Moreira de que ellos fueron los ofendidos y atacados.

La propuesta la presentó el propio Fernández Noroña. Pidió condenar “con absoluta energía, la cobarde y grupal agresión que seis legisladores del PRI planearon e instrumentaron en su contra y en la que fueron golpeados la diputada de Morena Dolores Padierna y Emilio González, trabajador del Senado.