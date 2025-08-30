Solicita a mesas directivas de la Cámara de Diputados y Senadores dar seguimiento a las denuncias penales
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 6
En sesión extraordinaria, la Comisión Permanente condenó los hechos violentos protagonizados por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y otros legisladores priístas en la sesión del miércoles de ese órgano del Congreso, les exigió conducirse de forma institucional y solicitó a las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados dar seguimiento a las denuncias penales ya presentadas en contra de los autores de la agresión.
El pronunciamiento fue aprobado por la mayoría de Morena y aliados del PT y PVEM, entre protestas de los priístas. Esta vez no hubo golpes ni patadas, pero sí debate de dos horas con acusaciones y descalificaciones de ambos bandos, guerra de videos y la postura recurrente de Alito Moreno y los coordinadores priístas en el Senado y la Cámara de Diputados, Manuel Añorve y Rubén Moreira de que ellos fueron los ofendidos y atacados.
La propuesta la presentó el propio Fernández Noroña. Pidió condenar “con absoluta energía, la cobarde y grupal agresión que seis legisladores del PRI planearon e instrumentaron en su contra y en la que fueron golpeados la diputada de Morena Dolores Padierna y Emilio González, trabajador del Senado.
Desde su escaño, Añorve y Moreira gritaban “¡es mentira!”. “Usted es el responsable directo de la confrontación y la violencia, no se haga la víctima”, le reclamó el primero.
Los priístas pidieron que se exhibieran videos de otras legislaturas en donde Fernández Noroña, como diputado del PT, exige que se le permita intervenir en sesiones de la Permanente y se confronta con Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente de la Cámara de Diputados.
En tribuna, Alito acudió a un sinfín de insultos contra el morenista, al que llamó “mentecato, buscapleitos, desequilibrado”, entre otros, y acusó de haberlo provocado y jaloneado en la sesión del miércoles.
A la sesión no acudieron los legisladores del PAN y MC, por lo que los priístas se quedaron solos, e incluso pelearon para que se permitiera permanecer en el recinto al senador Pablo Angulo y los diputados Erubiel Alonso y Carlos Gutiérrez Mancilla, los que participaron junto con Alito en los hechos violentos.
Los priístas rechazaron haber pedido la intervención extranjera en México, pero legisladores de la 4T los llamaron traidores a la patria.