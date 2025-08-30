Política
Blindan Senado para toma de protesta de integrantes del PJ
 
Periódico La Jornada
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 5

La sede del Senado de la República fue blindada ayer con vallas metálicas, resguardadas por elementos policíacos, como parte de las medidas de seguridad que se pondrán en marcha para la sesión solemne del lunes 1º de septiembre en que rendirán protesta ante esa cámara del Congreso los 881 ministros, magistrados y jueces, que fueron electos en las urnas en junio pasado.

La rejas metálicas fueron colocadas en Reforma y la calle París, Insurgentes y la calle Madrid y Antonio Caso, a fin de sellar todos los accesos al edificio. De hecho es un cinturón de seguridad, dentro del que se van a colocar carpas para el registro de los juzgadores.

Al respecto, la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, comentó que es necesario ese operativo de seguridad, con miras al próximo lunes. “Es un acto histórico, no solamente del Senado de la República, sino de todo el Estado Mexicano”.

Por otra parte, el grupo del PAN en el Senado definirá hoy durante su reunión plenaria si asiste o no a la sesión solemne del lunes. El coordinador de los senadores del blanquiazul, Ricardo Anaya, declaró que el anuncio lo harán tras discutir su postura con el presidente panista, Jorge Romero.

