Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 5

La sede del Senado de la República fue blindada ayer con vallas metálicas, resguardadas por elementos policíacos, como parte de las medidas de seguridad que se pondrán en marcha para la sesión solemne del lunes 1º de septiembre en que rendirán protesta ante esa cámara del Congreso los 881 ministros, magistrados y jueces, que fueron electos en las urnas en junio pasado.

La rejas metálicas fueron colocadas en Reforma y la calle París, Insurgentes y la calle Madrid y Antonio Caso, a fin de sellar todos los accesos al edificio. De hecho es un cinturón de seguridad, dentro del que se van a colocar carpas para el registro de los juzgadores.