▲ Ayer ya no aparecieron los letreros que identificaban las oficinas de la ministra Piña. Foto Gustavo Castillo

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 5

Se vaciaron las ponencias de la “vieja” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hoy, la puerta principal de las oficinas de la ministra Norma Lucía Piña Hernández ya no tienen ni el letrero que las identificaba como sus instalaciones.

En días pasados se incrementaron las camionetas que mudaron las pertenencias de ministros como Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y otras, como las de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo hicieron con mayor anticipación.

En los pasillos de la Corte aparecieron los diablitos para trasladar archivos, estatuillas, libros, pinturas y objetos que durante varios años adornaron las oficinas de los últimos siete ministros a los que se les estableció su fecha de conclusión del encargo tras la aprobación de las normas que dieron origen a la nueva SCJN, y con los resultados de la elección del pasado 1º de junio.