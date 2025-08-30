Sábado 30 de agosto de 2025, p. 5
Se vaciaron las ponencias de la “vieja” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hoy, la puerta principal de las oficinas de la ministra Norma Lucía Piña Hernández ya no tienen ni el letrero que las identificaba como sus instalaciones.
En días pasados se incrementaron las camionetas que mudaron las pertenencias de ministros como Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y otras, como las de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo hicieron con mayor anticipación.
En los pasillos de la Corte aparecieron los diablitos para trasladar archivos, estatuillas, libros, pinturas y objetos que durante varios años adornaron las oficinas de los últimos siete ministros a los que se les estableció su fecha de conclusión del encargo tras la aprobación de las normas que dieron origen a la nueva SCJN, y con los resultados de la elección del pasado 1º de junio.
Ayer ya no aparecieron los letreros que identificaban las oficinas de Piña Hernández, al igual de las oficinas de quienes la acompañaron a lo largo de dos años y medio que duró su gestión, debido a la entrada en vigor del nuevo tribunal constitucional.
Así, mientras eran sacadas las últimas pertenencias de los ministros que este domingo concluirán formalmente sus responsabilidades, en las áreas administrativas que operan se preparan para las ceremonias que se realizarán el próximo lunes, con motivo del arranque de la nueva SCJN.