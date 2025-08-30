▲ Se incluyó un elemento que hace referencia a los pueblos originarios. Foto La Jornada

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 5

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá una nueva imagen institucional a partir del próximo 1º de septiembre, cuando inicie la etapa del Poder Judicial de la Federación y para ello se agregó a la imagen del águila juarista–con las alas desplegadas–, un bastón de mando, y el nuevo logotipo estará en toda la papelería que se empleará en los documentos oficiales.

Según fuentes judiciales, la propuesta para el logotipo institucional se elaboró en semanas recientes, y aunque no se da a conocer oficialmente, La Jornada pudo conocer que la imagen fue aprobada por mayoría de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país.

El próximo lunes 1º de septiembre, al filo de las 20 horas, los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos González, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías rendirán la protesta de ley ante el Senado de la República y, posteriormente, instalarán oficialmente los trabajos de la nueva SCJN.