Sábado 30 de agosto de 2025, p. 4
Los Ángeles. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó ayer a dos bomberos mexicanos que colaboraban como contratistas privados en las labores de extinción del incendio Bear Gulch, ubicado en el condado de Mason, Washington.
“Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad. Y así es como nos tratan”, dijo uno de los bomberos al diario The Seattle Times.
La medida se ejecutó en cumplimiento de la política migratoria de la administración federal, en el marco de las directrices impulsadas durante el gobierno de Donald Trump, reportó Infobae.
Agentes federales retuvieron el miércoles durante varias horas a un equipo de contratistas que se encontraban combatiendo las llamas en un área de 3 mil 600 hectáreas en el estado de Washington.
Los funcionarios alinearon a las 44 personas y les ordenaron presentar sus identificaciones; además, se les prohibió grabar imágenes, reportaron los bomberos a The Seattle Times.
“Se identificaron varias discrepancias y se descubrió que dos individuos estaban presentes en Estados Unidos irregularmente, uno con una orden de expulsión previa”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado el jueves.
La CBP indicó que los agentes de la Patrulla Fronteriza estuvieron allí a petición de los guardabosques que querían verificar que los nombres en los registros de los contratistas fueran precisos.
En un comunicado en su página web, el ICE aseguró que “la intervención no afectó las operaciones de extinción de incendios, ni la respuesta a ningún incendio activo en la zona y tampoco representaron ningún peligro para la comunidad circundante”.