Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 4

Los Ángeles. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) deportó ayer a dos bomberos mexicanos que colaboraban como contratistas privados en las labores de extinción del incendio Bear Gulch, ubicado en el condado de Mason, Washington.

“Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad. Y así es como nos tratan”, dijo uno de los bomberos al diario The Seattle Times.

La medida se ejecutó en cumplimiento de la política migratoria de la administración federal, en el marco de las directrices impulsadas durante el gobierno de Donald Trump, reportó Infobae.

Agentes federales retuvieron el miércoles durante varias horas a un equipo de contratistas que se encontraban combatiendo las llamas en un área de 3 mil 600 hectáreas en el estado de Washington.

Los funcionarios alinearon a las 44 personas y les ordenaron presentar sus identificaciones; además, se les prohibió grabar imágenes, reportaron los bomberos a The Seattle Times.