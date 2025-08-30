Redacción y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 4

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dejó en claro que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio nacional “corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”.

La postura de la cancillería fue emitida ayer en respuesta a las declaraciones hechas horas antes en conferencia de prensa por el senador estadunidense Ted Cruz, quien –de acuerdo con Ap– dijo que México debería seguir el ejemplo de El Salvador en la lucha contra los cárteles de la droga y aceptar la oferta de Estados Unidos para ayudar a combatir el crimen organizado.

“Nuestra Constitución y leyes establecen con claridad que las funciones en materia de seguridad dentro del territorio de nuestro país corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas”, enfatizó la SRE.

En una tarjeta informativa, recalcó que la soberanía nacional “es irrenunciable”, aun cuando existe una buena cooperación en materia de seguridad con el gobierno de Estados Unidos, con base en las leyes de nuestro país y los tratados internacionales suscritos por ambas naciones.

La cancillería recordó que en las conversaciones que se tienen con el Departamento de Estado, sobre un nuevo entendimiento para un programa de trabajo en materia de seguridad, se parte de que la cooperación binacional debe darse bajo los principios de “responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y territorio, y cooperación sin subordinación”.