Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 4

Al confirmar la visita del secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, el 3 de septiembre, para formalizar el entendimiento bilateral en materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se trata de un buen acuerdo sobre la base de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua.

Sin embargo, refirió que en el proceso de construcción del acuerdo “ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables (…). Ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no”.

Durante su conferencia, destacó que aun cuando el encuentro se constreñirá a concretar acciones en materia de seguridad, adelantó que abordará la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En este contexto, dijo que se trabaja en paralelo en un acuerdo en materia migratoria, aunque reconoció que en este renglón no ha habido mucho avance. Se han abordado temas como las fronteras seguras (asociado a las acciones en materia de seguridad), pero se está en conversaciones.

–¿Se tocará entonces en esta visita con Marco Rubio?

–Esencialmente es seguridad, pero, evidentemente, vamos a plantear también lo de nuestros hermanos en Estados Unidos.

Sheinbaum detalló que técnicamente no se podrá denominar un acuerdo, sino un entendimiento bilateral pero con alcances similares al Acuerdo Bicentenario, incluyendo algunas medidas que ya se han aplicado en este rubro. “No hay nada, digamos, muy novedoso, más que, por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver con investigaciones conjuntas de precursores de fentanilo; ¿cómo llegan los precursores de fentanilo?, por ejemplo. Y algunos otros marcos de colaboración y coordinación”.