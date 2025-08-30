Confirma reunión el miércoles con Marco Rubio
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 4
Al confirmar la visita del secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, el 3 de septiembre, para formalizar el entendimiento bilateral en materia de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se trata de un buen acuerdo sobre la base de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua.
Sin embargo, refirió que en el proceso de construcción del acuerdo “ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables (…). Ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no”.
Durante su conferencia, destacó que aun cuando el encuentro se constreñirá a concretar acciones en materia de seguridad, adelantó que abordará la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En este contexto, dijo que se trabaja en paralelo en un acuerdo en materia migratoria, aunque reconoció que en este renglón no ha habido mucho avance. Se han abordado temas como las fronteras seguras (asociado a las acciones en materia de seguridad), pero se está en conversaciones.
–¿Se tocará entonces en esta visita con Marco Rubio?
–Esencialmente es seguridad, pero, evidentemente, vamos a plantear también lo de nuestros hermanos en Estados Unidos.
Sheinbaum detalló que técnicamente no se podrá denominar un acuerdo, sino un entendimiento bilateral pero con alcances similares al Acuerdo Bicentenario, incluyendo algunas medidas que ya se han aplicado en este rubro. “No hay nada, digamos, muy novedoso, más que, por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver con investigaciones conjuntas de precursores de fentanilo; ¿cómo llegan los precursores de fentanilo?, por ejemplo. Y algunos otros marcos de colaboración y coordinación”.
A lo largo de los acercamientos que se han tenido para construir este entendimiento, hubo consenso en lanzar campañas para informar a los jóvenes del efecto que tienen las drogas; es decir, no sólo actuar, sino prevenir el consumo.
La mandataria dijo también que México planteó que “el gobierno de Estados Unidos opere en Estados Unidos para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México”.
–¿Podrá insistirle en esa reunión que se proporcione mayor información respecto a la detención ilegal o secuestro de El Mayo Zambada, digo, en el marco de que el tema está…
–Eso lo seguimos solicitando –respondió.
Abogado de Pedro Castillo visita Palacio Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió ayer en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, “injustamente encarcelado en Perú”.
En redes sociales, a nombre de México expresó su “más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.
Afirmó que la Organización de Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, apuntó la mandataria
(Con información de la Redacción)