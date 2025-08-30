Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 3

Con una pronta intervención, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, impidió actos de corrupción en la compra consolidada de medicamentos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que representó un ahorro adicional de unos 15 mil millones de pesos para el proceso 2025-2026.

Manifestó que Buenrostro tuvo la denuncia, “de inmediato actuó (y) se paró la compra”. Se llevaron algunos meses para consolidarla nuevamente, pero “no se cayó en un acto de corrupción”, agregó.