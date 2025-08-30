Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 3

Un grupo de ex funcionarios y ex líderes sindicales de Pemex y CFE, quienes se retiraron en administraciones anteriores, disfrutan de pensiones excepcionales que hasta marzo de 2024 oscilaban entre un cuarto y medio millón de pesos mensuales, de acuerdo con datos recopilados por La Jornada.

Mientras las pensiones más bajas en Pemex a marzo del año pasado eran de mil 500 pesos mensuales, la más alta era de 263 mil. En CFE la situación es similar: la pensión más baja era de 3 mil 921 pesos, y la de José Luis Lupercio Pérez, ex secretario de Relaciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), quien se retiró en 2015, ascendía a 513 mil 209, en tanto que Víctor Manuel Fernández y de Lara, ex coordinador regional Centro-Oriente del Suterm, cobraba 502 mil 893. Nota completa en: https://t.ly/6KtFy