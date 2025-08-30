Política
Ver día anteriorSábado 30 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/30. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Beneficio a ex líderes sindicales/
A nterior
S iguiente
 
Beneficio a ex líderes sindicales
Periódico La Jornada
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 3

Un grupo de ex funcionarios y ex líderes sindicales de Pemex y CFE, quienes se retiraron en administraciones anteriores, disfrutan de pensiones excepcionales que hasta marzo de 2024 oscilaban entre un cuarto y medio millón de pesos mensuales, de acuerdo con datos recopilados por La Jornada.

Mientras las pensiones más bajas en Pemex a marzo del año pasado eran de mil 500 pesos mensuales, la más alta era de 263 mil. En CFE la situación es similar: la pensión más baja era de 3 mil 921 pesos, y la de José Luis Lupercio Pérez, ex secretario de Relaciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), quien se retiró en 2015, ascendía a 513 mil 209, en tanto que Víctor Manuel Fernández y de Lara, ex coordinador regional Centro-Oriente del Suterm, cobraba 502 mil 893. Nota completa en: https://t.ly/6KtFy

A nterior
S iguiente