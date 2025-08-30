E

n 1997, el “demócrata” (Krauze dixit) Ernesto Zedillo privatizó las pensiones de los trabajadores inscritos en el IMSS y 10 años después el espurio Felipe Calderón hizo lo propio con los trabajadores al servicio del Estado, con el objetivo, según dijeron, de “garantizar pensiones más dignas”, aunque en realidad procedieron en tal sentido para garantizar un nuevo filón al grupo de “amigos” oligárquicos.

Ese par pasó a cuchillo a los trabajadores y el nuevo negocio privado resultó jugoso para sus “amigos”, mientras menguaba el de por sí raquítico monto de las pensiones obtenidas por los de a pie. Pero en este enjuague, ambos personajes impresentables “olvidaron” tocar las multimillonarias pensiones de la burocracia dorada, cuyos beneficiarios se sirvieron con la cuchara más grande que encontraron y no han dejado de gozar las mieles de mantenerse adheridos a la ubre presupuestal.

Ya desde 2013 la Auditoría Superior de la Federación advertía sobre las desmesuradas pensiones que cobraban ex funcionarios de primer nivel (incluidas las de viudas mentirosas, como María Amparo Casar, que dicen “combatir la corrupción”, pero que alteraron el verdadero motivo de la muerte de su ex marido para cobrar la pensión), las cuales entonces sobrepasaban los 200 mil pesos mensuales y en algunos casos los 300 mil, como en los casos de la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro (LyFC, institución masacrada por Felipe Calderón en 2009, que implicó echar a la calle a cerca de 45 mil trabajadores), Banco de México, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi, hoy Banco del Bienestar), Nacional Financiera y desde luego Petróleos Mexicanos (Pemex), que mantienen su propio régimen pensionario, fuera del circuito de las Afore. Ello, sin olvidar las jugosísimas pensiones presidenciales, canceladas por López Obrador.

Pero el festín siguió y siguió, y 12 años después, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, denuncia la existencia de “pensiones que son realmente exorbitantes, que vienen y derivan de administraciones anteriores; tenemos gente que tiene más de 100 años que todavía tiene en estos rangos de altas pensiones”. Y todas ellas corresponden a empleados de “confianza” de la extinta LyFC y Pemex). No son las únicas instituciones, pero la funcionaria se concentró en estos dos casos.