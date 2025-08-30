E

n una sola semana, la tragedia de la desaparición forzada en México se hizo presente en al menos tres acciones en el país: la marcha a los 10 años y 11 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la colocación de nuevos rostros de algunas de las más de 120 mil personas desaparecidas que hay en México, y la repetición de la huelga de hambre que hace 47 años protagonizaron 84 mujeres y cuatro hombres, todos familiares de desaparecidos de la guerra sucia. Las tres acciones son un pequeño mosaico de la impunidad reinante por lo menos en los últimos 60 años.

Gobiernos priístas, panistas y morenistas han despreciado una catástrofe que no hace más que crecer. La dignidad y perseverancia de las familias es lo que permite que sus hijas e hijos no caigan en el olvido. Las primeras, por supuesto, son las madres del Comité Eureka, quienes iniciaron una búsqueda que, más de medio siglo después, no termina.

El 28 de agosto de 1978, Las Doñas, como después serían nombradas, organizaron frente a la Catedral Metropolitana la primera huelga de hambre en exigencia de la presentación de las y los detenidos y desaparecidos por parte del Estado mexicano. Gobernaba entonces José López Portillo. Siete presidentes y una presidenta han pasado desde entonces y nadie, nunca, ha puesto en la mesa de los acusados al Ejército, institución probadamente involucrada en muchos de los casos.