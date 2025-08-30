Condena maniobras militares de EU contra gobierno venezolano
a Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí se suma a las voces que en toda América Latina y el Caribe rechazan las maniobras militares, desproporcionadas e injustificadas, desplegadas en el Caribe por la Armada de Estados Unidos con la supuesta intención de combatir el narcotráfico.
Denunciamos esta política injerencista arropada por una falsa matriz de opinión que quiere vincular a la administración de Caracas con cárteles de la droga. Se conoce bien que la ruta de éstas es a través del Pacífico; la propia DEA, así como informes de la ONU, no mencionan a Venezuela como un país productor de estupefacientes y por el contrario, se reconoce el combate que ejerce contra este flagelo. El argumento dado no es más que el pretexto para agredir al gobierno legítimo del compañero presidente Nicolás Maduro Moros, buscando apropiarse de sus recursos naturales e imponer su política imperialista en nuestra región.
Hacemos un llamado a la opinión pública internacional y a los pueblos de nuestra América a mantenerse alertas e informados, a movilizarnos para defender la declaración de América Latina como zona de paz desde la creación de la Celac, a fin de defender la soberanía y autodeterminación de las naciones de la zona, asimismo preservar el Tratado de Tlatelolco que establece a América Latina y el Caribe como la primera región libre de armas nucleares.
Manifestamos todo nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo y gobierno venezolano quienes con trabajo y esfuerzo propio superan las sanciones y bloqueo que ha impuesto Estados Unidos, siendo la economía que más ha crecido en el área. Como cubanos conocemos de primera mano lo que implican dichas medidas.
Con firmeza decimos: yanquis fuera de América Latina y el Caribe.
Sergio Chaviano, Ivon Guerra y Olivia Garza
Agresión a Fernández Noroña busca desviar la atención
La agresión del priístas contra Gerardo Fernández Noroña es una acción fascista que buscó quitar la atención de la opinión pública a diversas declaraciones del Prian que constituyen una traición a la patria.
Fernández Noroña fue agredido, simultáneamente, por seis miembros del PRI incluido el actual dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, y cuando el presidente del Senado se retiraba todavía intentaron golpearlo por la espalda.
Uno de los objetivos del ataque es crear un escándalo de manera previa a la instalación y la toma de protesta del nuevo Poder Judicial elegido por el pueblo, en el Congreso de la Unión el próximo 1º de septiembre.
Así quieren evitar el desafuero de Moreno Cárdenas, quien está acusado del desvío de 83.5 millones de pesos mientras fue gobernador de Campeche.
Diversos medios corporativos sólo buscan justificar lo ocurrido y acusar falsamente al legislador morenista de comenzar la agresión.
Expresamos nuestra solidaridad al senador Fernández Noroña y al también lesionado, el fotógrafo Emiliano González.
Miguel Breceda, Manuela Álvarez Campa, Santiago Álvarez Campa, Magdalena Galindo, Carmen Galindo, Gastón Martínez, Edmer Santín, Rafael López, Samuel Salinas, Mónica Mora, Gloria Valdez, Armando Mora, Raúl Huerta, Rosa Huidobro, Omar Guzmán, Rebeca Guzmán, Emilio Guzmán, Reinaldo Wences, José Fidel Sánchez, Iván Soriano, Luis Terán, Rocío Citlalli Hernández, Iván Santín, Rodrigo Santín, Selene López, Joel Domínguez, Pavel Granados, Pedro Pérez, Marcos Camacho, Arlette Shunashe Machorro, Yolanda Rosano, Horacio Flores, Carlos Martínez, Arath Loaiza y el Movimiento de Esperanza para la Transformación Social
Invitaciones
Conversatorio El escenario de acoso contra Venezuela
Brújula Metropolitana invita al conversatorio-debate El escenario de acoso contra Venezuela. La cita es hoy a las 17 horas en Misantla 11, colonia Roma Sur (sede de la Central Campesina Cardenista), a tres calles del Metro Centro Médico, salida sur-poniente, por la calle Tehuantepec.
Entrada libre. Informes en: 55-5275-6418 o [email protected]
Puesta en escena La Ovillapenas
El Centro Cultural El Albergue del Arte invita a la cuarta función de la puesta en escena de Tadeco Teatro: La Ovillapenas (PenÁlope). Margarita H. Navarro, Melissa Cornejo y Xiomara Becerra. Dramaturgia de Gabriel Penner. Dirección de Juan Carlos Cuéllar.
Obra a manera de performance poético, donde el texto proviene de otro texto y pone en crisis al escrito original; utilizando la herramienta de la dramaturgia Palimpséstica. La premisa es deconstruir el tejido poético con el público.
La cita es hoy a las 19:30 horas, con funciones los próximos viernes 5 y 12 de septiembre a las 20:30 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora número 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al: 55-5554-6228. Entrada libre.