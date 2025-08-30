Condena maniobras militares de EU contra gobierno venezolano

a Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí se suma a las voces que en toda América Latina y el Caribe rechazan las maniobras militares, desproporcionadas e injustificadas, desplegadas en el Caribe por la Armada de Estados Unidos con la supuesta intención de combatir el narcotráfico.

Denunciamos esta política injerencista arropada por una falsa matriz de opinión que quiere vincular a la administración de Caracas con cárteles de la droga. Se conoce bien que la ruta de éstas es a través del Pacífico; la propia DEA, así como informes de la ONU, no mencionan a Venezuela como un país productor de estupefacientes y por el contrario, se reconoce el combate que ejerce contra este flagelo. El argumento dado no es más que el pretexto para agredir al gobierno legítimo del compañero presidente Nicolás Maduro Moros, buscando apropiarse de sus recursos naturales e imponer su política imperialista en nuestra región.

Hacemos un llamado a la opinión pública internacional y a los pueblos de nuestra América a mantenerse alertas e informados, a movilizarnos para defender la declaración de América Latina como zona de paz desde la creación de la Celac, a fin de defender la soberanía y autodeterminación de las naciones de la zona, asimismo preservar el Tratado de Tlatelolco que establece a América Latina y el Caribe como la primera región libre de armas nucleares.

Manifestamos todo nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo y gobierno venezolano quienes con trabajo y esfuerzo propio superan las sanciones y bloqueo que ha impuesto Estados Unidos, siendo la economía que más ha crecido en el área. Como cubanos conocemos de primera mano lo que implican dichas medidas.

Con firmeza decimos: yanquis fuera de América Latina y el Caribe.

Sergio Chaviano, Ivon Guerra y Olivia Garza

Agresión a Fernández Noroña busca desviar la atención

La agresión del priístas contra Gerardo Fernández Noroña es una acción fascista que buscó quitar la atención de la opinión pública a diversas declaraciones del Prian que constituyen una traición a la patria.

Fernández Noroña fue agredido, simultáneamente, por seis miembros del PRI incluido el actual dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, y cuando el presidente del Senado se retiraba todavía intentaron golpearlo por la espalda.

Uno de los objetivos del ataque es crear un escándalo de manera previa a la instalación y la toma de protesta del nuevo Poder Judicial elegido por el pueblo, en el Congreso de la Unión el próximo 1º de septiembre.