l gobierno federal anunció que revisará y reducirá las pensiones estratosféricas que por años han cobrado ex trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC). En la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se informó que en LFC existe al menos un caso de pensión superior al millón de pesos mensuales, así como decenas que rebasan 700 mil pesos; mientras en Pemex hay quince con más de 350 mil. La mandataria calificó de ofensivo semejante dispendio y ordenó trazar la ruta legal –incluso con reformas constitucionales– para terminar con estos abusos. En paralelo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reabrió auditorías e inició investigaciones sobre contratos en Pemex vinculados a sobornos, con 16 funcionarios y tres ex funcionarios bajo la lupa.

Este anuncio no surge en el vacío. Durante el aciago periodo neoliberal se operó un desmantelamiento deliberado de la paraestatal –a la que incluso se despojó de su carácter de empresa pública a fin de ponerla en des-ventaja frente a sus competidores–, con desinversión, endeudamiento irresponsable y contratos leoninos que hicieron de Pemex un botín para redes político-empresariales. Se encuentra documentado, por ejemplo, el pago por la construcción y operación de ductos hacia campos inexistentes, el regalo de terrenos y el pacto de condiciones que garantizaban pérdidas al Estado y ganancias a particulares. Los mismos que expoliaron a la empresa más importante del país urdieron, con el inestimable apoyo de los medios de comunicación corporativos, el mito de que el Estado es intrínsecamente incapaz de administrar empresas, con lo que justificaron la contrarreforma de 2013 y la entrega de los recursos nacionales a grandes capitales locales y foráneos

En ese clima medró el sindicalismo charro encabezado por Carlos Romero Deschamps, producto y paradigma del neoliberalismo: su camarilla combinó dádivas indignantes y coerción para someter a la base trabajadora mientras facilitaba a los sucesivos gobiernos el desguace de la empresa. La connivencia entre cúpulas sindicales, directivos y políticos de aquel ciclo dejó una estela de quebrantos al erario e impunidad que las dos últimas administraciones han intentado desmontar, pese a todos los obstáculos que implican el orden legal y las redes de complicidades heredadas del pasado. El combate a las pensiones desproporcionadas es, por ello, una medida correcta y oportuna: no se trata de recortar derechos legítimos a los trabajadores, sino de corregir privilegios indecentes que lesionan las finanzas públicas y la ética republicana en beneficio de un puñado de ex altos funcionarios.