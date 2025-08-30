Ap, Afp, Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 20

Washington. La administración de Donald Trump prepara la repatriación de cientos de niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia del gobierno estadunidense, quienes primero serían entregados a un familiar o tutor en el país que pueda cuidarlos mientras se gestiona su deportación.

La administración identificó a más de 600 niños guatemaltecos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, susceptibles de ser deportados como parte de un programa piloto en coordinación con el gobierno de Guatemala, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con la planificación sin precedente.

Se cree que los niños, de diferentes edades, no tienen un padre en Estados Unidos, aunque podrían tener algún familiar. No está claro qué proceso planea usar el gobierno para expulsar a los menores, aunque se ha discutido la posibilidad de una salida voluntaria.