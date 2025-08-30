Sábado 30 de agosto de 2025, p. 20
Washington. La administración de Donald Trump prepara la repatriación de cientos de niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia del gobierno estadunidense, quienes primero serían entregados a un familiar o tutor en el país que pueda cuidarlos mientras se gestiona su deportación.
La administración identificó a más de 600 niños guatemaltecos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, susceptibles de ser deportados como parte de un programa piloto en coordinación con el gobierno de Guatemala, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con la planificación sin precedente.
Se cree que los niños, de diferentes edades, no tienen un padre en Estados Unidos, aunque podrían tener algún familiar. No está claro qué proceso planea usar el gobierno para expulsar a los menores, aunque se ha discutido la posibilidad de una salida voluntaria.
En tanto, una corte federal de apelaciones bloqueó ayer los planes del gobierno de Trump para poner fin a las protecciones de 600 mil venezolanos con permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos, al afirmar que a los afectados ganarían una demanda.
En el marco de la ofensiva del presidente para obtener el control federal de Washington, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas atacó a los conductores de entrega de aplicaciones. Según analistas, los repartidores son los últimos objetivos del intento de Trump de convertir a la capital en un campo de pruebas para el despliegue de tropas y agentes federales en ciudades que se oponen a su administración, reportó The Intercept.