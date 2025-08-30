Ap, The Independent, Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 20

Washington. Sin pasar por el Poder Legislativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recortó el presupuesto de 4 mil 900 millones de dólares destinado a ayuda exterior que había sido aprobado por el Congreso.

El mandatario utilizó lo que se conoce como una “rescisión de bolsillo”, que permite a un presidente presentar una solicitud al Congreso para no gastar fondos aprobados al final del año fiscal, de modo que el Legislativo no pueda actuar sobre la petición antes de un plazo de 45 días y, como resultado, el dinero queda sin erogarse.

Es la primera vez en casi 50 años que un mandatario utiliza este recurso. El año fiscal llega a su fin a finales de septiembre.

La carta que Trump envió el jueves al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, fue publicada ayer en la cuenta en X de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca.

En la misiva se expone que los fondos se recortarían del Departamento de Estado y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), cuyo cierre oficial fue anunciado ayer por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El funcionario escribió en X: “Usaid está oficialmente en modo de cierre (…) Russ (Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca) está ahora al mando para supervisar el cierre de una agencia que hace mucho tiempo se descarriló”.

Si la Casa Blanca estandariza este movimiento, el presidente podría eludir al Congreso en decisiones clave de gasto y entorpecer los esfuerzos en las cámaras para mantener al gobierno financiado cuando comience el año fiscal en octubre.

El uso de la medida extraordinaria encaja en el patrón de Trump para ejercer un mayor control sobre el gobierno y erosionar el poder del Congreso, de organismos como la Reserva Federal y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre otros.

La Ley de Control de Embargos de 1974 otorga al presidente la autoridad para proponer la cancelación de fondos aprobados por el Congreso.