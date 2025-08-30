Sputnik, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 19

Toulun. El canciller federal alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, garantizaron a Ucrania más ayuda en materia de defensa aérea ante los continuos ataques rusos y amenazaron al mandatario ruso, Vladimir Putin, con nuevas sanciones, en una reunión del Consejo de Ministros de ambos países celebrada en Toulon.

“Francia y Alemania (...) proporcionarán a Ucrania medios adicionales de defensa aérea”, señala la declaración conjunta publicada tras la reunión del Consejo Franco-Alemán de Defensa y Seguridad.

Berlín y París abogaron también por “sanciones suplementarias” contra Moscú por el rechazo de Putin a reunirse con su homólogo ucranio, Volodymir Zelensky para buscar una salida a la guerra, como prometió al presidente estadunidense, Donald Trump.

Si el jefe de Estado ruso no se reúne con Zelenski de aquí al lunes, “eso querrá decir que el presidente Putin se la habrá jugado” a Trump, afirmó Macron. “Eso no puede quedar sin respuesta”, añadió.

“Hablaremos ambos con el presidente Trump” este fin de semana y “si constatamos la semana próxima que de nuevo, tras meses de promesas incumplidas, no ocurre, abogaremos muy claramente por que se impongan sanciones primarias y secundarias” contra Rusia, agregó el líder francés.