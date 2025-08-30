▲ El número de muertos por el bombardeo del jueves de Rusia contra Kiev aumentó a 25. Varios niños tratan de rescatar algunos juguetes de edificios destruidos. Foto Ap

Copenhague. Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) expresaron ayer su “amplio apoyo” a extender la misión de adiestramiento militar del bloque dentro de Ucrania como parte de las garantías de seguridad en caso de alto el fuego, luego de que los ataques rusos contra Kiev dejaron al menos 25 muertos, de acuerdo con un nuevo balance difundido por el presidente ucranio, Volodymir Zelensky.

En tanto, Rusia solicitó “claridad” a la administración del presidente Donald Trump, sobre las supuestas “concesiones” realizadas por Moscú en el marco de las pasadas conversaciones para llegar a un acuerdo que ponga fin a la invasión de Ucrania.

Ayer, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, afirmó que los ministros debatieron el papel de la UE en las garantías de seguridad para Ucrania en reunión en la capital danesa, Copenhague, y “Europa cumplirá plenamente su parte”.

Estas garantías pretenden reforzar las defensas de Ucrania y disuadir a Rusia de cualquier ataque futuro. Washington ha dicho que Europa debe aportar la mayor parte de ese esfuerzo.

“Somos el mayor proveedor de entrenamiento al ejército ucranio. Hasta ahora hemos adiestrado a más de 80 mil soldados, y debemos estar preparados para hacer más”, afirmó Kallas. “Los ministros dejaron claro que las garantías de seguridad para Ucrania deben ser sólidas y creíbles”.

En tanto, los ataques rusos del jueves contra Kiev mataron al menos a 25 personas, entre ellas cuatro niños, según un nuevo balance publicado ayer por el presidente Zelensky en X, mientras las autoridades militares de Kiev confirmaron que hubo unos 50 heridos.