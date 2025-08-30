Xinhua

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 18

Bangkok. El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a la suspendida primera ministra Paetongtarn Shinawatra por violar la Constitución debido a su conversación telefónica con el presidente del Senado de Camboya y ex primer ministro, Hun Sen, sobre el tema fronterizo.

Según trascendió, en la conversación criticó a un militar tailandés que estaba al mando de un regimiento apostado en la conflictiva frontera con Camboya, una acción por la cual fue declarada culpable de vulnerar el código ético. El tribunal también destituyó a su gabinete.