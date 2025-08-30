Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 18

islamabad. Las inundaciones en Pakistán provocadas por el agua que fluye río abajo desde India se vieron agravadas por la suspensión por parte de Nueva Delhi sobre un tratado para compartir el río y el colapso de las compuertas de una presa india, afirmaron ayer funcionarios paquistaníes.