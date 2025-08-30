Sábado 30 de agosto de 2025, p. 18
islamabad. Las inundaciones en Pakistán provocadas por el agua que fluye río abajo desde India se vieron agravadas por la suspensión por parte de Nueva Delhi sobre un tratado para compartir el río y el colapso de las compuertas de una presa india, afirmaron ayer funcionarios paquistaníes.
Las lluvias torrenciales del monzón asolaron a India y Pakistán esta semana.
Ayer, las inundaciones azotaron las afueras de Lahore, la segunda ciudad pakistaní más grande, y amenazaron con sumergir la importante ciudad de Jhang en las peores anegaciones en casi 40 años.