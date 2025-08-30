Afp

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 18

Brasilia. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro no tiene ganas de alimentarse y continúa presentando un cuadro de vómitos, alertó ayer su hijo y concejal, Carlos Bolsonaro, a pocos días de que se conozca su suerte en el juicio que enfrenta por golpismo.

“El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto”, escribió en su cuenta de X el segundo de los cinco hijos del líder conservador.