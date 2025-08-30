Mundo
Sábado 30 de agosto de 2025
Mundo
Bolsonaro “no quiere alimentarse” en vísperas de veredicto por golpismo
 
Periódico La Jornada
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 18

Brasilia. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro no tiene ganas de alimentarse y continúa presentando un cuadro de vómitos, alertó ayer su hijo y concejal, Carlos Bolsonaro, a pocos días de que se conozca su suerte en el juicio que enfrenta por golpismo.

“El viejo está delgado, no quiere alimentarse y sigue enfrentando interminables crisis de hipo y vómitos. Duele mucho ver todo esto”, escribió en su cuenta de X el segundo de los cinco hijos del líder conservador.

Bolsonaro, de 70 años, cumple prisión domiciliaria desde hace casi un mes en la capital brasileña y debe usar brazalete electrónico, restricciones impuestas en el marco de una investigación por un presunto intento de obstruir el proceso judicial en su contra.

