Asesina Israel a primer ministro hutí de Yemen
Asesina Israel a primer ministro hutí de Yemen
Foto
▲ Miles de hutíes se dieron cita en la protesta que semanalmente se realiza en contra del régimen de Tel Aviv.Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 18

El Cairo., El primer ministro del gobierno de Yemen en los territorios controlados por el movimiento Ansar Allah (hutíes), Ahmed Ghaleb al-Rahawi, fue asesinado ayer en un ataque aéreo israelí contra la capital, Saná.

“Cazas israelíes bombardearon una vivienda en la zona de Haddah, al sur de Saná, resultando en la muerte de cuatro personas, incluido el primer ministro del gobierno de 'cambio y construcción', Ahmed Ghaleb al-Rahawi, y varios de sus colaboradores. Otras personas resultaron heridas”, informó a Sputnik una fuente yemení cercana a la familia del funcionario.

Añadió que Ansar Allah dará a conocer en las próximas horas la muerte de Al-Rahawi, quien fue nombrado primer ministro del nuevo gobierno el 10 de agosto del año pasado, siendo miembro del Consejo Político Supremo de los hutíes.

El jueves, Israel lanzó 12 ataques aéreos contra cuarteles y posiciones de Ansar Allah en Saná, 24 horas después de que el movimiento anunciara un ataque al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, en el que utilizaría un misil balístico hipersónico Palestina-2.

El 24 de agosto, un ataque israelí contra Saná dejó al menos seis muertos y 86 heridos.

En noviembre de 2023, el movimiento hutí Ansar Allah, parte del “eje de resistencia” en la región apoyado por Irán contra Estados Unidos e Israel, inició una campaña de ataques al territorio israelí con misiles de largo alcance y contra buques mercantes presuntamente relacionados con Tel Aviv, en solidaridad con la guerra que libran sus aliados de Hamas, en Gaza.

 

 

