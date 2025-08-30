▲ Miles de hutíes se dieron cita en la protesta que semanalmente se realiza en contra del régimen de Tel Aviv. Foto Ap

Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 18

El Cairo., El primer ministro del gobierno de Yemen en los territorios controlados por el movimiento Ansar Allah (hutíes), Ahmed Ghaleb al-Rahawi, fue asesinado ayer en un ataque aéreo israelí contra la capital, Saná.

“Cazas israelíes bombardearon una vivienda en la zona de Haddah, al sur de Saná, resultando en la muerte de cuatro personas, incluido el primer ministro del gobierno de 'cambio y construcción', Ahmed Ghaleb al-Rahawi, y varios de sus colaboradores. Otras personas resultaron heridas”, informó a Sputnik una fuente yemení cercana a la familia del funcionario.

Añadió que Ansar Allah dará a conocer en las próximas horas la muerte de Al-Rahawi, quien fue nombrado primer ministro del nuevo gobierno el 10 de agosto del año pasado, siendo miembro del Consejo Político Supremo de los hutíes.