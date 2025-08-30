Ap, Europa Press y Afp

Teherán. Irán manifestó ayer su “disposición” a retomar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear, mientras que Rusia tildó de “ilegal” la decisión del E3 (Alemania, Francia y Reino Unido) de iniciar la reactivación de sanciones contra Teherán. China, por su parte, afirmó que tal decisión “no era constructiva”.

En una carta dirigida a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, después de que el E3 anunció el inicio del proceso para reactivar las sanciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la república islámica, Irán manifestó por medio de su canciller Abbas Araghchi su “disposición” a retomar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear.

El canciller iraní instó al Grupo de los Veintisiete a “trabajar para facilitar una diplomacia genuina y preservar el multilateralismo”, y acusó a la UE de tener una “narrativa selectiva e incompleta”, así como de “ignorar el desprecio crónico” de sus obligaciones en virtud del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

Araghchi señaló que “a pesar de la suspensión de algunas sanciones en 2015, Europa no sólo ha incumplido sus compromisos de normalizar las relaciones comerciales y económicas con Irán, sino que también ha violado el acuerdo mediante la ampliación de las sanciones contra personas y entidades civiles iraníes, y la reimposición de sanciones a aerolíneas, transporte marítimo, buques y puertos iraníes”.

En una misiva dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres; al presidente en ejercicio de la Asamblea General, Philémon Yang, y a los miembros del Consejo de Seguridad, el canciller iraní reiteró que el E3 “carece de base legal o autoridad para invocar el mecanismo de resolución de controversias o activar la reimposición automática de sanciones”, al recordar que tiene el respaldo de China y Rusia en este tema.