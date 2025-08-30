Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 17

“Gaza está llena de escombros, cuerpos, repleto de ejemplos de violaciones al derecho internacional. Los rehenes deben ser liberados y el trato atroz que se les ha obligado a soportar debe cesar.”

Antonio Guterres, secretario general de la ONU

“La franja de Gaza está al borde del colapso. Lo acabo de ver. Las familias mueren de hambre. Sabemos cómo responder: debemos reactivar nuestra red de más de 200 puntos de distribución de alimentos, cocinas comunitarias y panaderías lo antes posible.”