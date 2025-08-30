Ap, Europa Press, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 17

Washington. Estados Unidos revocó ayer las visas de entrada a los responsables de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que gobierna Cisjordania, incluido el presidente Mahmoud Abbas, y los miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), días antes de la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que comenzará en septiembre, en la que varios países tienen previsto anunciar su reconocimiento de ese territorio como Estado.

“Antes de que la OLP y la autoridad palestina puedan ser consideradas socias para la paz, deben repudiar sistemáticamente el terrorismo, incluida la matanza del 7 de octubre y poner fin a la incitación a los actos violentos en la educación, como lo exige la legislación estadunidense y lo prometieron”, indicó el Departamento de Estado estadunidense en un comunicado.

Gideon Saar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, agradeció en su cuenta de X a Estados Unidos, Donald Trump, “por este paso audaz y por apoyar al régimen de Tel Aviv una vez más”.

Washington aseguró que extenderá exenciones a los integrantes de la misión palestina permanente ante el organismo, bajo el acuerdo de país anfitrión, Estados Unidos con Naciones Unidas, de forma que puedan continuar sus operaciones en Nueva York.