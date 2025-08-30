▲ La ofensiva del régimen de Tel Aviv no cesan. En la morgue del hospital Shifa, en la ciudad de Gaza, se acumulan los cadáveres de hombres y niños abatidos. Foto Afp

▲ En Nazareth, periodistas palestinos e Israelíes denunciaron la cantidad de comunicadores asesinados en el enclave. Foto Afp

Afp, Ap, Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 17

Jerusalén. El ejército de Israel declaró ayer a la ciudad de Gaza como “zona de combate peligrosa” y suspendió las pausas militares que permitían la entrega de ayuda humanitaria, esto antes de poner en marcha las “etapas iniciales” de su ofensiva a gran escala para tomar la localidad más poblada del territorio palestino.

“Intensificaremos nuestros ataques hasta que recuperemos a todos los rehenes secuestrados y desmantelemos a Hamas”, declaró el vocero del ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, e instó a los residentes y refugiados en la localidad a huir hacia el sur, al advertir que la evacuación es “inevitable”.

Por la mañana, columnas de humo y explosiones se pudieron ver y escuchar en la frontera sur de Israel, al tiempo que cientos de gazatíes –muchos forzados a dejar sus hogares más de una vez– comenzaron a desplazarse con sus pocas posesiones en camionetas o carros tirados por burros.

“Nos tiran a las calles como ¿qué diría yo? ¿Como perros? No lo somos”, lamentó Mohammed Maárouf junto a su familia de nueve integrantes.

Naciones Unidas señaló antier que al menos 23 mil personas salieron de la urbe en la pasada semana, pero los palestinos en ciudad de Gaza dicen que están exhaustos después de varios desplazamientos y dudan irse porque no hay lugares seguros y cualquier viaje es costoso.

Abu Obeida, vocero de las Brigadas Qassam, brazo armado de Hamas, advirtió que Israel “pagará el precio con la sangre de sus soldados”; asimismo, indicó que si bien el movimiento de resistencia islámica preservará las vidas de los cautivos israelíes, “lo mejor que pueda”, ellos corren los mismos riesgos que los combatientes del grupo palestino en Gaza, publicó Al Jazeera.

Tel Aviv informó que su ejército recuperó los cuerpos de dos rehenes, incluyendo el de un israelí que fue asesinado en el asalto de Hamas el 7 de octubre de 2023; los cadáveres de Ilan Weiss (de 55 años) y de otro cautivo no identificado fueron repatriados a Israel.