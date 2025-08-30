Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 23

Mexicali, BC., Agentes estatales de investigación capturaron en Mexicali a Manuel, El Cholo, como el principal agresor del periodista Jorge Heras, luego de que fue golpeado por dos sujetos el pasado 26 de agosto, cuando ingresaba a la productora Casa Creala, donde trabaja. El Cholo fue detenido en su casa, en la colonia Progreso, en el poniente de esta ciudad fronteriza, en las inmediaciones de la carretera a Tijuana, informaron fuentes de Seguridad. En tanto, la productora Casa Creala TV anunció su cierre de operaciones ante la inseguridad en la entidad. “Hoy una empresa de comunicación se ve obligada a frenar actividades por la censura y la violencia que imperan; sin embargo, Creala Noticia no termina. Nos restructuramos, nos adaptamos y seguiremos informando, porque el periodismo crítico no se silencia”, señaló