Cristina Gómez Lima

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 23

Hermosillo, Son., La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que en audiencia inicial un juez formuló imputación contra José Víctor Guerrero González y Francisco Alberto Curiel Montiel, secretario de Educación y subsecretario de planeación de la misma dependencia durante la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich (2015-2021), por su probable responsabilidad en peculado e incumplimiento de un deber legal. El agente del Ministerio Público presentó datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso, pero la defensa de los imputados pidió la ampliación del término constitucional a 144 horas.