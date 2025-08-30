Carlos García

corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 23

León, Gto., La Fiscalía General del Estado arrestó a cuatro hombres por su presunta responsabilidad en el ataque armado del 18 de agosto en una fiesta religiosa en San Miguel de Allende, donde murieron tres personas y 16 más resultaron heridas, informó el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona. Indicó que se llevó a cabo la audiencia y se vinculó a proceso a los cuatro sujetos. “Se tenía que mandar un mensaje de que no habría impunidad”. En los primeros minutos de ese día, los asistentes a una festividad en el templo de Infonavit Malanquín fueron atacados a balazos. Murieron dos personas y hubo 17 lesionados; posteriormente, falleció uno de los heridos.