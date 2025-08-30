Exigen infraestructura para su comunidad; “sólo hubo promesas”, señalan
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 23
Acapulco, Gro., Pobladores de Puerto Marqués detuvieron los trabajos de Secretaría de Marina para la rehabilitación del muelle de la playa Pelícanos, donde se prevé instalar una de las terminales del nuevo sistema de transporte público marítimo Marinabús. Demandaron obras para su comunidad, las cuales, reprocharon, se quedaron en promesas.
El 23 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el abanderamiento del nuevo transporte en el muelle de la Administradora del Sistema Portuario Nacional de Acapulco.
Cerca de las 10 de la mañana, vecinos, dirigentes de cooperativas y prestadores de servicios llegaron al embarcadero, encabezados por el comisario municipal de Puerto Marqués, Martín Carmona Salinas, en demanda de mejoras para su comunidad.
Exigieron al gobierno federal que a través del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) cumpla con la limpieza y dragado de la laguna negra de Puerto Marqués, repare la calle principal del poblado, renueve el drenaje, instale una planta tratadora de aguas residuales y arregle el alumbrado público.
Carmona Salinas expuso que hay incumplimiento de las autoridades en los acuerdos tomados con habitantes del lugar y criticó que el director de Fonatur, Sabastián Ramírez Mendoza, a cargo del programa de reconstrucción Acapulco se transforma contigo, no se ha reunido con la comunidad.
Subrayó que no están en contra del Marinabús; pero los tres órdenes de gobierno han incumplido con la sustitución de infraestructura, y “de nada sirve que arriben más turistas si el pueblo no ha sido renovado.”
Se dijeron engañados tras expresar que las autoridades no les explicaron en qué consiste el Marinabús, que será operado por la Secretaría de Marina.
De inicio tiene previstas dos estaciones, una en el centro de la ciudad y otra en Puerto Marqués, con precios distintos para turistas y residentes.
Sostuvieron que el sistema perjudicará a prestadores de servicios náuticos, tanto de la bahía de Acapulco como de Puerto Marqués, además de subrayar que el muelle de la playa Pelícanos es público y desconocen si el atracadero será privatizado o solamente utilizado para el Marinabús.
Los inconformes demandaron una mesa de trabajo con responsables de la obra y con Fonatur.