Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 23

Acapulco, Gro., Pobladores de Puerto Marqués detuvieron los trabajos de Secretaría de Marina para la rehabilitación del muelle de la playa Pelícanos, donde se prevé instalar una de las terminales del nuevo sistema de transporte público marítimo Marinabús. Demandaron obras para su comunidad, las cuales, reprocharon, se quedaron en promesas.

El 23 de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el abanderamiento del nuevo transporte en el muelle de la Administradora del Sistema Portuario Nacional de Acapulco.

Cerca de las 10 de la mañana, vecinos, dirigentes de cooperativas y prestadores de servicios llegaron al embarcadero, encabezados por el comisario municipal de Puerto Marqués, Martín Carmona Salinas, en demanda de mejoras para su comunidad.

Exigieron al gobierno federal que a través del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) cumpla con la limpieza y dragado de la laguna negra de Puerto Marqués, repare la calle principal del poblado, renueve el drenaje, instale una planta tratadora de aguas residuales y arregle el alumbrado público.

Carmona Salinas expuso que hay incumplimiento de las autoridades en los acuerdos tomados con habitantes del lugar y criticó que el director de Fonatur, Sabastián Ramírez Mendoza, a cargo del programa de reconstrucción Acapulco se transforma contigo, no se ha reunido con la comunidad.