Sábado 30 de agosto de 2025, p. 22

Una avioneta tipo Cessna 172N matrícula XB-BZK se desplomó en terrenos del ejido Doroteo Arango, en Reynosa, Tamaulipas. El piloto Gilberto Solís falleció; José Armando Cantú Barragán, empresario de esa ciudad, resultó herido y fue trasladado a un hospital. La aeronave se precipitó tras perder el control en circunstancias aún no esclarecidas. El impacto generó un estruendo que pudo escucharse a varios kilómetros de distancia, lo que alarmó a los habitantes de la zona.