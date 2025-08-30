Estados
Cae avioneta en Reynosa
Periódico La Jornada
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 22

Una avioneta tipo Cessna 172N matrícula XB-BZK se desplomó en terrenos del ejido Doroteo Arango, en Reynosa, Tamaulipas. El piloto Gilberto Solís falleció; José Armando Cantú Barragán, empresario de esa ciudad, resultó herido y fue trasladado a un hospital. La aeronave se precipitó tras perder el control en circunstancias aún no esclarecidas. El impacto generó un estruendo que pudo escucharse a varios kilómetros de distancia, lo que alarmó a los habitantes de la zona.

