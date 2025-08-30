Estados
Asesinan a hijo de un empresario michoacano
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 22

Víctor Cortez Camacho, hijo de Julio César Cortez Velázquez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue ultimado y encontrado en un vehículo por efectivos de la Guardia Nacional, en la carretera Lázaro Cárdenas-Zihuatanejo, a la altura del poblado El Posquelite, en Guerrero, informaron fuentes policiales. El cuerpo del joven de 27 años fue hallado el jueves por la noche; tenía las manos atadas y varios impactos de bala. Las autoridades de Guerrero realizarán las investigaciones judiciales.

En tanto, un elemento de Protección Civil del municipio de Navolato, Sinaloa, fue privado de la libertad, informó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Verona Hernández.

