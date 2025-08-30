Lorenzo Chim

corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 22

Campeche, Cam., El Tribunal Superior de Justicia del Estado ratificó las medidas cautelares contra el periodista Jorge González Valdez. Deberá tener un censor que revise sus publicaciones; además, la página digital Tribuna –de la que fue director– deberá notificar a ese organismo todas las notas donde se mencione a la gobernadora Layda Sansores San Román.

Ayer, durante la audiencia de revisión de las medidas contra la Organización Editorial del Sureste, editora de Tribuna, el tribunal ordenó que éste sea supervisado de manera permanente por la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, para verificar que no emita expresiones consideradas ofensivas contra la mandataria estatal. Organización Editorial del Sureste deberá enviar, de manera simultánea a su publicación, todas las notas que mencionen a Sansores y el material será revisado por el área de Derechos Humanos del Tribunal, que definirá si procede alguna sanción.