Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 22

Melchor Ocampo,. Méx., Campesinos del comisariado ejidal del municipio de Melchor Ocampo, concesionarios de transporte público, vecinos y la alcaldesa morenista Victoria Víquez Vega integraron un frente común en defensa de al menos 100 hectáreas del ex Rancho de Villa María, donde se construyen naves industriales; exigen a empresarios obras de mitigación e infraestructura urbana para sustentar el desarrollo que se avecina y amenazan con clausurar el proyecto de no llegar a acuerdos.

Ayer, en conferencia de prensa, Víquez Vega planteó que el municipio que gobierna forma parte de la región de influencia del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero no fue considerado con inversiones públicas para sustentar el desarrollo industrial que aumenta en la región; por lo que ahora para habitantes locales es fundamental que haya acuerdos en materia de equipamiento urbano y obras de mitigación.

Explicó que la alcaldía recibe los efectos negativos del crecimiento industrial de su vecino Cuautitlán, que desfoga sus aguas negras hacia canales y ríos de Melchor Ocampo, contaminan tierras agrícolas y de ganado; además, cientos de unidades de carga de los Centro de Distribución de ese municipio circulan por esta localidad, destruyen asfaltados –ya en deterioro– y saturan las vías de comunicación, a cambio de ningún beneficio o reparación de daños.