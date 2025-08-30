Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 22

Xalapa, Ver., Luis Ángel N, acusado por su presunta responsabilidad en el asesinato de María Elena Ferral Hernández, periodista de Papantla, fue liberado luego de que la Fiscalía General del Estado no pudo probar su participación en el delito.

Fernanda de Luna Ferral, hija de la comunicadora, reclamó que éste es el segundo indiciado que queda libre por fallas de la fiscalía, y teme que los demás implicados logren lo mismo.

Lamentó esta situación y dijo que ya no confía en la justicia veracruzana, pues ha sido una falta de respeto de las autoridades, quienes no logran sostener los casos de periodistas asesinados.

“La verdad, en ese punto del proceso no creo que vayamos a obtener justicia para María Elena Ferral; muchos otros compañeros están en la misma situación. Solamente exigimos lo que nos merecemos como víctimas: respeto y que estos casos no se caigan”, precisó.