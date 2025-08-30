El imputado había reconocido participación en el crimen de María Elena Ferral en 2020; por irregularidades en la carpeta consiguió un amparo
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 22
Xalapa, Ver., Luis Ángel N, acusado por su presunta responsabilidad en el asesinato de María Elena Ferral Hernández, periodista de Papantla, fue liberado luego de que la Fiscalía General del Estado no pudo probar su participación en el delito.
Fernanda de Luna Ferral, hija de la comunicadora, reclamó que éste es el segundo indiciado que queda libre por fallas de la fiscalía, y teme que los demás implicados logren lo mismo.
Lamentó esta situación y dijo que ya no confía en la justicia veracruzana, pues ha sido una falta de respeto de las autoridades, quienes no logran sostener los casos de periodistas asesinados.
“La verdad, en ese punto del proceso no creo que vayamos a obtener justicia para María Elena Ferral; muchos otros compañeros están en la misma situación. Solamente exigimos lo que nos merecemos como víctimas: respeto y que estos casos no se caigan”, precisó.
Acusó que la fiscalía veracruzana no ha demostrado en los tribunales la forma de participación de cada uno de los nueve implicados en el homicidio de su madre, por lo que se han otorgado amparos a dos de ellos, mientras siete continúan presos.
Subrayó que aunque el gobierno del estado acusó al ex diputado local Camerino Basilio Picazo de ser el autor intelectual del atentado, hasta el momento no ha sido detenido.
María Elena Ferral fue asesinada en marzo de 2020; dos años después, Luis Ángel N, fue arrestado por personal de la fiscalía estatal, donde en primera instancia reconoció su participación; sin embargo, tras irregularidades demostradas en la carpeta de investigación, su defensa conseguió un amparo.