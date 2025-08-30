De los corresponsales

En la víspera del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, integrantes de colectivos y familiares de personas ausentes hicieron protestas y encuentros para exigir acciones concretas que permitan dar con el paradero de sus seres queridos en Guerrero, Sinaloa, Chiapas y Quintana Roo.

Los colectivos Vicente Suástegui, Fe y Esperanza de Encontrarles Guerrero, entre otros, así como madres buscadoras marcharon por la franja turística de Acapulco.

Caminaron del asta bandera a la glorieta de la Diana para demandar a las autoridades que actúen para encontrar a sus familiares y que se detenga este delito.

La presidenta de la agrupación Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, Socorro Gil Guzmán, acusó que “siguen desapareciendo personas todos los días y las autoridades no implementan protocolos para iniciar su localización”.

Pidió que se hagan las indagatorias de inmediato cuando se presente un reporte y no esperar 24 ni 72 horas: “Los rastreos deben iniciar de forma rápida, en coordinación con la comisión de búsqueda y la Fiscalía General del Estado”.

Noé Amezcua Domínguez, de Familiares en Búsqueda María Herrera, así como de la Brigada Nacional de Búsqueda y la Red de Enlaces Nacionales, expuso que la historia de las familias buscadoras en el país, sobre todo en Guerrero, tiene 50 años .

Señaló que falta la homologación de la ley general estatal de personas desaparecidas en Guerrero con la ley federal, tras subrayar que la autoridad no tiene estrategias de localización.

En Sinaloa, colectivos se manifestaron en la explanada del palacio de gobierno en Culiacán, donde colocaron zapatos, tenis, fotografías y fichas de búsqueda para visibilizar a los no encontrados y exigir que se acabe la violencia en la entidad.

María Isabel Cruz Bernal, de Sabuesas Guerreras, afirmó que en el estado hay unas 2 mil 800 personas sin ser localizadas.

En tanto, el gobernador Rubén Rocha Moya, al pasar por la explanada, expresó su solidaridad y apoyo a los colectivos. Dijo que se trabaja para la ubicación e identificación de los ausentes.