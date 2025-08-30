Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 21

Zacatecas, Zac., Luego de que Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, aseguró que habría sido encontrada sin vida en San Luis Potosí la madre buscadora zacatecana Aída Karina Juárez Jacobo, la titular de la fiscalía general de esta última entidad, María Manuela García Cázares, dijo que se recuperó el cadáver de una mujer asesinada en una comunidad del municipio potosino de Villa de Ramos, pero no se ha determinado que corresponda a Juárez Jacobo.

El jueves, el funcionario refirió que durante una reunión de los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz se le informó del hallazgo.

Aída Karina Juárez es integrante del colectivo Siguiendo tu rastro con amor Zacatecas y hasta antes de que fuera reportada su ausencia (el pasado martes), buscaba a su hija Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, desaparecida en junio de 2025, en la ciudad de Guadalupe, de esa entidad.

Pese a que ambas fiscalías están en pugna por la identidad de la mujer hallada sin vida, la agrupación publicó una esquela donde lamenta el fallecimiento de su compañera.

Reyes Muguerza afirmó que las autoridades potosinas incluso habrían capturado al presunto homicida de Aída Karina. “He sido notificado de que el probable responsable ya fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia”.

Precisó: “Estamos en comunicación permanente con las autoridades de San Luis Potosí y las federales para dar continuidad a las investigaciones necesarias. Más tarde, a través de la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz se ofrecerán mayores detalles, incluidas las líneas de investigación que la fiscalía ha desarrollado”.

Agregó: “Nos solidarizamos profundamente con su familia, su colectivo y todas las madres buscadoras que, con valentía y amor, han hecho de la esperanza su causa. Su labor es fundamental y merece reconocimiento, respeto y, sobre todo, protección”.

En tanto, la fiscal potosina, García Cázares desmintió que la institución a su cargo estuviera en colaboración con autoridades de Zacatecas en este caso.

Informó que el 28 de agosto, “después de las 13 horas, fue localizado en Villa de Ramos –comunidad limítrofe con el municipio zacatecano de Villa González Ortega–, el cadáver de una mujer con impactos de arma de fuego, pero hasta la tarde de este viernes seguía sin ser identificado y tampoco había sido reclamado por sus familiares”.

Indicó: “sabemos que Zacatecas dice que es el cuerpo de la madre desaparecida, pero nosotros no tenemos ninguna constancia”, y reprochó que el gobierno de ese estado “hizo el anuncio de la identificación desde temprana hora, cuando la fiscalía de San Luis Potosí ni siquiera tenía conocimiento de la ubicación del cadáver”.

De acuerdo con las investigaciones forenses del órgano potosino, la víctima fue ultimada la madrugada del jueves, entre la 1:55 y las 5 horas.

García Cázares subrayó que no saben “si se trata de la madre buscadora desaparecida; no hemos tenido todavía ninguna colaboración (…) ni contacto con familiares”.

Puntualizó que no ha sido detenido ningún presunto responsable del homicidio y hasta la noche de este viernes, oficialmente, se desconocía el paradero de la señora Aída Karina.