Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 8

Venecia. En la edición número 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia, el célebre cineasta mexicano Guillermo del Toro es protagonista no sólo por su esperada película Frankenstein en la sección de competencia sino también por el documental Sangre del Toro, dirigido por el francés Yves Montmayeur, que se estrenó ayer en la sección Venice Classics.

Montmayeur intervino brevemente antes de que iniciara la proyección expresando su profunda admiración por Guillermo del Toro e invitando al público asistente que llenó la sala; “tenemos una sorpresa, no se vayan”.

El documentalista francés cuenta con amplia experiencia que se remonta a dos décadas, su trabajo se ha centrado en buena parte en explorar el mundo del cine como su labor sobre el director austriaco Michael Hanecke. En 2015 recibió en Venecia el premio al mejor trabajo documental por The 100 Eyes of Dr. Maddin sobre el realizador canadiense Guy Maddin.

Al terminar la función y encenderse las luces de la sala, apareció Guillermo del Toro quien no se encontraba sentado en primera fila, acorde con su sencillez, en la oscuridad se confundía entre el público.

Un enjambre de fotógrafos, de asistentes con sus celulares se abalanzaban para captar una imagen junto a Guillermo quien se mostraba radiante y feliz. El documentalista francés lograba llegar entre la multitud; ambos se fundieron en un afectuoso abrazo.

Guillermo del Toro “en un mundo cada vez mas polarizado ¿por qué debemos ser perfectos?”

El realizador mexicano aprovechó la oportunidad para expresar unas palabras al público asistente: “ya no podemos distinguir arte de falsificaciones en un mundo que está cada vez más polarizado, entre belleza y horror, entre blanco y negro, esto muestra que la imperfección es ya una cosa deseable, manden todo al diablo y pónganse a crear arte, de hecho todos tenemos que mandar todo al diablo para crear arte, no estamos buscando un puesto en la iglesia, no somos políticos, ¿por qué debemos ser perfectos? tal vez somos todos una bola de inadecuados y tenemos que decir lo que sentimos; creo que el documental es eso lo que muestra, el horror y la belleza al mismo tiempo”.