Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 7

Después de ocho años de sequía la banda alemana Helloween regresa a con nuevo disco original Giants and Monsters, para beneplácito de los amantes del poder del heavy metal. En entrevista exclusiva para La Jornada, Sascha Gerstner mencionó que para ellos es importante hacer un disco completo en tiempos donde prevalece la cultura del sencillo: “somos muy vieja escuela en ese sentido, nuestros fanáticos demandan álbumes y viniles. Aman tener nuestros discos y tener una experiencia completa y para nosotros es muy divertida esta producción”.

Gerstner explicó qué requirió Giants and Monsters: “primero que nada tenemos muchos compositores en la banda, así que ya teníamos muchas canciones. Comenzar un álbum siempre es difícil escoger qué tipo de canciones van a terminar en él, pero lo principal es que contábamos con un montón de canciones y en ese sentido vamos siempre a seleccionar los temas que creemos van a generar grandes experiencias de principio a fin para los escuchas. Buscamos que cada disco nuestro sea un viaje musical eso es importante para nosotros”.

Se le pregunta a Sascha si cree en le poder transformador de la música, cómo piensa que puede transformar al oyente, al seguidor deHelloween: “Es muy sorprendente ver cómo los seguidores reaccionan a nuestra música, no siempre piensas en esas cosas. Nosotros creamos y al final sólo esperamos que alguien afuera le guste. Así que una cosa muy divertida de escuchar es lo que dan nuestras líricas y nuestros riffs. Fanáticos nos han escrito que nuestra música los ayuda a pasar el día, así que tiene un gran impacto. Ni siquiera me siento como un metalero porque no me sujeto sólo al metal o a cierto tipo de música, sólo se trata de cómo te expresas a ti mismo y como usas cierto instrumento para expresarte diferente. Si usas un amplificador y una guitarra te vas a expresar diferente a si lo haces con un chelo o un violín nunca piensas que al tocar con ellos vas a tener un impacto distinto en la gente. Estoy totalmente de acuerdo con que la música tiene un efecto transformador, de soporte. Personalmente tuve una infancia muy difícil y tocar un instrumento fue como una terapia y diría que sí me transformó, y veo gente que cuando escucha música tienen la misma experiencia. Para mí no importa qué tipo de música sea”.

Banda muy unificada

Consideró que actualmente aHelloween: “la siento muy unificada. Desde que tuvimos el tour de reunión en 2017 que realizamos sin álbum, fue muy fuerte, un impacto muy grande ya que ser una banda de siete integrantes era algo que no había. Nos sentimos realmente estables y unidos así que si eso nos inspira para escribir y hacer buenas canciones, especialmente este álbum se volvió más creativo en todos los procesos de grabación nos sentimos muy estables como banda y sí, fue mucho trabajo”.

Intuición e improvisación

Sascha refiere que en Giants and Monsters alcanzaron un sonido soñado: “nunca sabes. Es un proceso que se va generando que se va desarrollando y siempre está en constante evolución. El proceso de creación nunca para. Lo que sí sentí, justo ahora, lo que puedo decirte es que se siente realmente estable y sabemos de qué se trata: de alcanzar límites creativos de la banda y, claro, siempre hay espacio para desarrollar y mejorar lo que se elabora”.