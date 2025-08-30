▲ Barcos y figuras de papel en apoyo a la flotilla que zarpará de Barcelona hacia Gaza con ayuda humanitaria. Foto tomadas de las redes sociales

Armando G. Tejeda, Israel Campos y Jorge Caballero

Corresponsal y reporteros

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 6

La Global Sumud Flotilla partirá mañana rumbo a Gaza del puerto de Barcelona con ayuda humanitaria, un mensaje de solidaridad al pueblo palestino y la denuncia del “genocidio” que está perpetrando el Estado de Israel ante los ojos del mundo. Con alrededor de 50 embarcaciones y la participación de 44 países, esta iniciativa es la mayor flotilla de la historia, según los organizadores.

Entre las personas listas para zarpar el domingo se encuentran la actriz Susan Sarandon, la ambientalista sueca, Greta Thunberg; Nkosi Mandela, parlamentario sudafricano y nieto del desaparecido líder Nelson Mandela; además de algunos de los activistas más comprometidos con la causa palestina en los años recientes, como la griega Kleoniki Alexopulou, historiadora e investigadora de los estragos sociales y en desigualdad que han provocado en el mundo los estados coloniales; la turca Yasemin Acar, defensora de los derechos humanos y luchadora contra el racismo antimusulmán en el mundo occidental; el brasileño Thiago Ávila, que fue detenido en Israel en junio de 2025 cuando viajaba con el barco Madleen y que fue puesto en régimen de aislamiento después de exponer ante un juez sionista los crímenes perpetrados por el ejército israelí y que inició una huelga de hambre y sed en la prisión hasta lograr su deportación.

“Acción no violenta”

La Global Sumud Flotilla, conformada por las asociaciones: Flotilla Sumud del Magreb, la Coalición de la Flotilla de la Libertad, el Movimiento Global a Gaza y Sumud Nusantara, también se encuentran médicos, artistas, abogados, clérigos y marinos, que se coordinaron para llevar a cabo una “acción no violenta” para detener el asedio y el “genocidio” de Israel contra Gaza. “Nuestros esfuerzos se basan en décadas de resistencia palestina y solidaridad internacional. Aunque pertenecemos a diferentes naciones, religiones y creencias políticas, nos une una sola verdad: el asedio y el genocidio deben terminar”, advierten.

Además, las embarcaciones que zarpen de Barcelona, aspiran a que se sumen a su causa otros navíos que inicien la travesía desde diferentes puntos del mar Mediterráneo.

Cabe señalar que los barcos, que serán de tamaño medio o pequeño, contarán con médicos, abogados y ciudadanos con amplios conocimientos de navegación.

Delegación mexicana

Una delegación mexicana participará en la Global Sumud Flotilla, se trata de los artistas mexicanos Carlos Pérez Osorio, Arlin Medrano, Dolores Pérez Lascarro, Karen Castillo, Ernesto Ledesma y Sol González Eguía, quienes participaran proactivamente en la iniciativa internacional.

El documentalista mexicano Carlos Pérez Osorio abordará una de las naves para ayudar al pueblo palestino. En entrevista con La Jornada, mencionó: “A nivel personal, como ciudadano, ser humano y como todos mis compañeros de la delegación mexicana, coincidido en que nos duele mucho la situación en Gaza. Las imágenes que se comparten de ahí son desgarradoras. Millones de personas en el mundo nos sentimos impotentes. Como documentalista, es importante para mí seguir este hecho histórico, porque este esfuerzo humanitario es el más grande del que se tenga registro en la historia reciente, la acción que vamos a hacer es legal”.