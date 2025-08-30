De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 16

El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) anunció ayer la aprobación del Fondo de Resilencia Hídrica (FRH) de 400 millones de dólares, que financiará proyectos de infraestructura prioritaria para la conservación y la diversificación de fuentes de suministro de agua en la región fronteriza de México y Estados Unidos.

El anuncio se dio al término de la cumbre NADBank, que se realizó los días 28 y 29 de agosto en la ciudad de San Antonio, Texas.

Los fondos están disponibles para agricultores, ganaderos, municipios y distritos hídricos de ambos lados de la frontera. La creación de este fondo se da después de que el BDAN informara el año pasado que el banco binacional planeaba invertir en más proyectos de conservación y diversificación fronteriza.

“La aprobación del Fondo para la Resiliencia Hídrica es una gran noticia para nuestras comunidades fronterizas y para la industria agrícola, que depende en gran medida de un acceso confiable del agua”, dijo el senador estadunidense John Cornyn.