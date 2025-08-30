Redacción y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 16

El peso terminó la sesión en terreno negativo, aunque acortó las perdidas registradas en el día, en medio de una leve baja del dólar en los mercados globales tras datos de inflación dados a conocer en Estados Unidos que no cambiaron la expectativa de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio concluyó en 18.6615 pesos por dólar, un descenso de casi dos centavos frente a los 18.6439 de la sesión previa, de acuerdo con el precio de cierre del Banco de México; en la semana registró una pérdida de 6 centavos (0.36 por ciento). Sin embargo, la moneda mexicana logró una apreciación de 20 centavos (1.09 por ciento) en agosto.

“El mercado aún espera que la Fed recorte la tasa de interés en su anuncio del 17 septiembre”, señaló Banco Base, en una nota de análisis. “La siguiente semana se podrían esperar episodios de volatilidad cambiaria, dado que el mercado estará atento a la publicación de los reportes de empleo en Estados Unidos, que serán claves sobre la decisión de política monetaria de la Fed”, agregó.

Por su parte, el índice referencial de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 0.75 por ciento a 58 mil 708.86; en la semana retrocedió 0.88 por ciento, pero terminó el mes con una ganancia de 2.28 por ciento.

En la sesión, la tendencia de la BMV estuvo en línea con Wall Street, donde los principales indicadores terminaron a la baja, un día después de haber registrado máximos, ya que los inversionistas analizaban datos de inflación que mostraron que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump han comenzado a repercutir en los precios.