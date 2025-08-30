Economía
La economía, mejor de lo anticipado por analistas
 
Periódico La Jornada
Sábado 30 de agosto de 2025, p. 15

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo (Canaco) Ciudad de México aseguró que es un hecho que la amenaza de una recesión se desvanece tras el crecimiento de 0.4 por ciento registrado en el primer semestre año.

En el documento Macroanálisis económico, realizado por especialistas de Canaco, destacó que entre 2018 y 2024, más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza, que “sin duda, son dos noticias alentadoras. La primera, porque pese a lo complejo que ha sido este año, no se prevé un tropiezo económico; la segunda, porque un número significativo de personas ha mejorado su calidad de vida”.

El organismo empresarial indicó que “hay motivos para un optimismo razonable, pero no para echar las campanas al vuelo”, al señalar que la economía “aún está lejos de crecer de forma sostenida, dinámica e incluyente, a cuya situación se suma que 24.2 millones de mexicanos enfrentan rezago educativo y 62.7 millones carecen de acceso efectivo a servicios de salud.

“Estamos mejor de lo que anticipaban la mayoría de los analistas a principios de año, pero aún lejos de aprovechar plenamente nuestras capacidades económicas y de garantizar los derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna”, acotó.

