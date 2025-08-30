▲ Los ingresos del gobierno federal crecieron impulsados por una “mayor vigilancia aduanera y reglas de comercio exterior más estrictas”, informó la SHCP. En la imagen, instalaciones del puerto de Manzanillo Foto Germán Canseco

Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 30 de agosto de 2025, p. 15

Los ingresos del sector público federal ascendieron a 4 billones 765 mil millones de pesos en enero-julio de 2025, dato que mostró un avance de 3.3 por ciento real frente al mismo periodo del año pasado, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia que resaltó que la deuda sigue en un nivel bajo y controlado.

“Al cierre de julio, las finanzas públicas se mantuvieron sólidas, con un incremento sostenido en los ingresos y un ejercicio responsable del gasto. Esta evolución permitió que los balances fiscales se ubicaran dentro de las metas aprobadas por el Congreso, en línea con el compromiso del Gobierno de México con la estabilidad macroeconómica”, señaló la dependencia.

El Informe mensual de las Finanzas Públicas de julio indica que por quinto año consecutivo los ingresos del gobierno federal crecieron. La mejoría fue impulsada por una mayor recaudación tributaria, la cual fue de 3 billones 278 mil millones de pesos en los primeros siete meses del año. El dato se tradujo en un aumento de 7.2 por ciento en términos reales, es decir, al descontar el efecto de la inflación, respecto a enero-julio del año pasado. La SHCP indicó que el dato es el mayor incremento para un periodo similar desde 2016.

Esta cifra, señaló Hacienda, se explica por una “mayor vigilancia aduanera, reglas de comercio exterior más estrictas y una economía mexicana que continúa mostrando resiliencia”.

Los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA), gravámenes relacionados con la actividad económica, también observaron avances. El primero se ubicó en un billón 819 mil millones de pesos en los primeros siete meses del año, monto que mostró un aumento de 7.1 por ciento real frente al mismo periodo del año pasado.

La Federación recaudó 911 mil millones de pesos entre enero y julio por IVA, un incremento de 8.3 por ciento en términos reales. Este dinamismo se explicó por una mayor capacidad del consumo interno frente a las situaciones adversas y un tipo de cambio más competitivo respecto al mismo periodo de 2024.